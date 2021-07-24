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الأهلي يعلن تعافي حسين الشحات من الإصابة وانتظامه في المران الجماعي

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الأهلي يعلن تعافي حسين الشحات من الإصابة وانتظامه في المران الجماعي الأهلي يعلن تعافي حسين الشحات من الإصابة وانتظامه في المران الجماعي

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انتظم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الكرة التي أقيمت مساء اليوم السبت 24-7-2021 على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي تعافى حسين الشحات من الإصابة في الركبة، حيث وجد اليوم في تدريبات الكرة في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وكان الشحات قد اشتكى من الإصابة بجزع من الدرجة الأولى بالرباط الداخلي للركبة، قبل أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإنتاج الحربي المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد «الأهلي we السلام»، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي في مباراة الإنتاج السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لوجودهم مع الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وكان الأهلي قد تعادل مع البنك الأهلي 1-1، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي على ملعب «الأهلي we السلام»، والمؤجلة من الجولة 25 لبطولة الدوري.

المصرى اليوم

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