حملات مكثفة لرفع الاشغالات بالحامول

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شهدت مدينة وقرى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ ،عدداً من الحملات المتنوعة، لتقديم الخدمات المتعددة للمواطنين،واعادة تأهيل ورصف الطرق، وشن حملات تموينية على المخابز، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وترأس عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة بحضور نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القري وقسم الإشغالات وشرطة المرافق، مؤكداً أنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين بالشوارع والميادين وفتح ميدان أبوالنور، لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات،مشيراً إلى أن تلك الحملات مستمرة ،لعودة الانضباط للشارع مرة أخرى، وأن الشارع حق للجميع ولا يحق لأي فرد التعدى على الشارع ولا أحد فوق القانون.

كما تابع القصيف الأعمال الجارية بالمشروعات الحيوية، ومنها إعادة تأهيل الطرق، ورصف طريق الطيبة 69 المنصور بطول 500م وبعرض ٥م ضمن خطة مديرية الطرق، لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق والقائم بأعمال الرصف جهاز تعمير الساحل الشمالى، كما تابع الحملات على المخابز بعدد من القرى منها قرية 61، للتأكد من انتاج الخبز وفق المواصفات القياسية، ومنع التكدس أمام المخابز.

كفرالشيخ

كفرالشيخ