«الشباب والرياضة» يتفقد 7 مراكز شباب ضمن مبادرة حياة كريمة في شبين القناطر

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تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بعض مراكز الشباب المدرجه بمبادرة حياة كريمة والتابعه لإدارة شباب شبين القناطر.

وقال «الصبروط» إنه تفقد مراكز شباب عرب صبيح ونوى والزهويين وكفر شبين والشوبك ومنشأة الكرام ومنية شبين.

كما تابع الأعمال الإنشائية داخل مراكز الشباب والمدرجه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمه والتى تهدف إلى رفع كفاءة وتطوير كافة مراكز الشباب التابعه لإدارة شباب شبين القناطر وفي إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة متابعة أعمال التطوير بمراكز الشباب التي تم ادراجها بالمبادرة.