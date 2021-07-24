أقدم أديرة الرهبنة في العالم بالبحر الأحمر يعيد فتح أبوابه أمام الزائرين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دير القديس الأنبا بولا الأثري بمنطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر، تفاصيل إعادة فتح أبوابه لاستقبال الزوار ابتداءاً من يوم 29 يوليو الجاري.

وشدد الدير على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال فترة الزيارات، مؤكداً على عدم استقباله لراغبي الخلوة الروحية سواء الأباء الكهنة أو الاباء الرهبان. ويفتح الدير أبوابه لاستقبال الزوار على مدار 3 أيام فقط من الخميس إلى يوم السبت أسبوعياً.

ويعد دير الانبا بولا بالبخر الأحمر من أقدم الأديرة القبطية بالعالم، حيث تأسس في القرن الرابع الميلادي بواسطة تلاميذ الأنبا «أنطونيوس»، وتم تشييده على هضبة مرتفعة ويضم الدير ثلاث كنائس الأولى كنيسة القديس «مرقوريوس»، الثانية كنيسة «الملاك ميخائيل» ثم كنيسة القديس «بولا» وهى مشيدة فوق المغارة التي عاش فيها القديس «بولا» والثلاثة كنائس أثرية وأقدمهم كنيسة القديس بولا الأثرية.

ويقع الدير على هضبة مرتفعة، في حضن الجبل بطريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر وبالتحديد على مسافة 25 كم من جنوب قرية الزعفرانة متفرعا من الطريق الرئيسي الزعفرانة غارب بامتداد 12.5 كم غربًا داخل الصحراء الشرقية، في اشتياق لزائريه، وتوقفت الزيارات به منذ عام ونصف بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

فمنذ مئات السنين تحولت صحراء منطقة الزعفرانة شمال البحر الاحمر إلى ملجأ للعديد من الرهبان الاقباط في مصر هربا من اضطهاد الحكم الرومانى لهم لسنوات طويلة وهو ما جعل الرهبان يقيمون بالجبال التي لجأ إليها الأقباط فارين من ظلم وبطش الرومان بهم حفاظا على دينهم فكانت الصحراء الشرقية ملجأ للرهبان حيث اقيمت أقدم الأديرة القبطية لتضئ بانوارها هذه المنطقة من الصحراء وأهمها دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر ويقع من الجنوب لدير الانبا انطونيوس.

ويعد دير الأنبا بولا من اكثر الاديرة الاثرية زيارة للاقباط في الاعياد القبطية حيث تفد إلى الدير رحلات من الاقباط من مختلف القري والمدن والمحافظات المصرية خلال اعياد الميلاد وبالاضافة إلى رحلات السائحين الاجانب من اوربا وروسيا الذين يزورون الغردقة حيث توجد داخل دير الانبا بولا سبع كنائس تتمثل في كنيسة الرسل وكنيسة الأنبا أنطونيوس وكنيسة الأنبا بولا وكنيسة السيدة العذراء وكنيسة الملاك وكنيسة القديس مرقص.