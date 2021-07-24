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يحدد ملاعب وديتي معسكر الإسكندية

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الزمالك يحدد ملاعب وديتي معسكر الإسكندية يحدد ملاعب وديتي معسكر الإسكندية

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كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي عن خوض الفريق لمباراته الودية الأولى أمام منتخب القسم الثاني المقرر لها يوم الإثنين المقبل بملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وأوضح الجهاز الإداري أن الفريق سيخوض المباراة الودية الثانية أمام فريق أبها السعودي المقرر لها يوم الخميس المقبل بالملعب الفرعي باستاد برج العرب بالاتفاق بين الطرفين.

وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمواجهة أمام غزل المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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