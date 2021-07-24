"الصحة" تجيب على استفسار "سبق": سيتم استقبال مراجعي المستشفيات دون اشتراط التحصين

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زوار المرضى والمرافقين سيطبق عليهم قرار شرط التحصين

‫ اوضحت وزارة الصحة في رد على استفسار "ســــبق" بان مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية من المرضى سيتم استقبالهم وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم بغض النظر عن حالة التحصين عند تطبيق القرار في 22 من الشهر الجاري، أما بالنسبة لزوار المرضى والمرافقين فسيطبق عليهم القرار وتخضع الحالات الاستثنائية لتقييم الفرق الطبية في المنشآت الصحية، مالم تكن حالة طارئة.

واكدت بأن اللقاح سيتم توفيره في المستشفيات لمن يرغب في أخذه.

