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ضبط 3 بحوزتهم كمية من مخدر البانجو والهيروين والأقراص المخدرة في أسوان

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ضبط 3 بحوزتهم كمية من مخدر البانجو والهيروين والأقراص المخدرة في أسوان ضبط 3 بحوزتهم كمية من مخدر البانجو والهيروين والأقراص المخدرة في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، السبت، القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 300 جرام من مخدر البانجو و15 جرام هيروين سلاح أبيض و26 قرص مخدر.

كانت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة السلاح، حيث تم شن مأموريات للقبض عليهم، وتم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيلوا إلى النيابة التي تولت التحقيق.

استهدفت الحملة البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها، وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، والعناصر الإجرامية والخارجين على القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

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