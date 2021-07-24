الأرصاد تكشف حالة الطقس وتحذر من ارتفاع أمواج البحر المتوسط غدا (التفاصيل)

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تنخفض درجات الحرارة غدًا الأحد على أغلب الأنحاء، ويستمر الانخفاض حتي الإثنين وتبدأ في الارتفاع اعتبارًا من يوم الثلاثاء، ويشهد الطقس غدًا انخفاضًا نسبيًا طفيفًا ويكاد يتطابق مع الطقس اليوم في أماكن متعددة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط خلال حالة الطقس في مصر غدًا، وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة، ويظل الطقس غدًا في القاهرة حار وشديد الحرارة جنوبًا.

ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة المحسوسة، بين درجتين و4 درجات، ويظل الطقس غدًا شديد الحرارة في جنوب البلاد وجنوب سيناء، وحارا رطبا في القاهرة والوجه البحري، ومائلا للحرارة رطبا في السواحل الشمالية، ويكون ليلاً معتدل الحرارة رطب على جميع الأنحاء.

تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، ويقل الاحساس بارتفع الرطوبة ليلاً، وترتفع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط من متر ونصف إلى مترين.

وحذرت الأرصاد من أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة.

توقعات درجات الحرارة غدًا الأحد

تتوقع هيئة الأرصاد أن تكون درجات الحرارة في القاهرة 34-25، وفي الإسكندرية 30- 25 درجة، السويس 34-25، شبين الكوم 34-25، دمنهور 32-25، السلوم 30-25، رفح 32-24، الإسماعيلية 34-25، بورسعيد 31-25، دمياط 31-24، المنصورة 34-25، طنطا 33-25، بلطيم 32-24، الزقازيق 34-25 سيوة 35-24 درجة.

وتكون درجة الحرارة في أبوسمبل 41-29، إدفو 40-29، الأقصر 39-27، أسوان 40-28، بني سويف 35-25، الطور 36-25، أسيوط 36-25، شلاتين 37-27، المنيا 35-25، العريش 32-25، الفيوم 35-24، حلايب 33-28، سوهاج 37-26، الغردقة 37-28، قنا 38-26، شرم الشيخ 37-28 درجة.

حالة الطقس غدًا .. تحذير من الأمواج وارتفاع درجات الحرارة من الثلاثاء

درجات الحرارة وأحوال الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع

يستمر انخفاض درجات الحرارة غدًا الأحد والثلاثاء، ويتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري الإثنين 34 للعظمي و36 للمحسوسة، وتكون العظمي الثلاثاء 36 درجة و38 للمحسوسة، وترتفع الأربعاء وحتى الجمعة لتكون 38 للعظمى و40 للمحسوسة.

وتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية الإثنين 31 للعظمى، و34 للمحسوسة، وترتفع الثلاثاء إلى 32 عظمي و35 محسوسة، وتواصل الارتفاع لتكون من الأربعاء للجمعة 33 للعظمى و36 للمحسوسة، أما في جنوب سيناء فتكون 37 للعظمى و40 للمحسوسة الإثنين وترتفع من الثلاثاء إلى الخميس لتكون 39 للعظمى و42 للمحسوسة، أما الجمعة فتصل إلى 40 للعظمي و43 للمحسوسة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد الإثنين العظمى 36 والمحسوسة 38، وترتفع الثلاثاء لتكون 37 للعظمي و39 للمحسوسة، وتواصل الإرتفاع الأربعاء الخميس لتكون 39 للعظمى و41 للمحسوسة، وتصل الجمعة إلى 40 للعظمي و42 للمحسوسة.

ويتوقع أن تكون الحرارة في جنوب الصعيد يوم الأثنين 40 للعظمى و41 للمحسوسة، والثلاثاء 41 للعظمى والمحسوسة 42، وتكون من الأربعاء إلى الجمعة 42 للعظمى و43 للمحسوسة.

حالة الطقس غدًا .. تحذير من الأمواج وارتفاع درجات الحرارة من الثلاثاء

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