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رفع 41 طن مخلفات في حملة نظافة بشوارع إسنا جنوب الأقصر

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رفع 41 طن مخلفات في حملة نظافة بشوارع إسنا جنوب الأقصر رفع 41 طن مخلفات في حملة نظافة بشوارع إسنا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن لإظهار المدن بالشكل الحضارى اللائق.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى، وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع 28 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة، بمنطقة جسر السيالة وأحمد عرابي.

كما تم تسوية وتمهيد شارع والشوارع المتفرعه منه بعد حفر خطوط الصرف الصحي وذلك بجانب تفريغ الحاويات. وشارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركزو فتحي حافظ مدير قسم النظافة وفؤاد سالم مدير الحملة.

وفي السياق ذاته تمكنت الوحدة المحلية بالنمسا برئاسة محمد عشري من رفع 13 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة من الطريق الغربى السريع وطريق طراد النيل ومدخل دير الشهداء بالقرايا.

المصرى اليوم

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