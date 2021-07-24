مصرع 3 أطفال وإصابة والدهم بتسمم غذائي في قنا

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لقى 3 أطفال مصرعهم، وأصيب والدهم بحالة تسمم غذائي، بقرية كوم الييجا التابعة لمركز فرشوط، في قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، اخطارا، بإصابة رأفت جلال 35 عاما، ومصرع أطفاله أميرة 8 أعوام، وأمير 7 أعوام، وآدم، 9 أعوام بحالة تسمم فتم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي، تحت إشراف الدكتور ضياء الدين محمد، مدير المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وأشارت زوجة المصاب ووالدة الأطفال الثلاثة، إلى أنهم تناولوا عصير من محل بقالة، في الوقت الذي تكثف فيه الأجهزة الأمنية كشف ملابسات الواقعة.