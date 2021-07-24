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محافظ الجيزة يتفقد إصلاح الكسر بخط مياه شارع المطار

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محافظ الجيزة يتفقد إصلاح الكسر بخط مياه شارع المطار محافظ الجيزة يتفقد إصلاح الكسر بخط مياه شارع المطار

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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إصلاح الكسر المفاجئ بخط ٦٠٠مم وخطي ٢٠٠مم و١٥٠ بمنطقه المنيرة الغربيه بشارع المطار وإبراهيم علام وشارع بولس بحي شمال الجيزة وتابع أعمال الإصلاح ومجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر.

ووجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتكثيف المجهودات لسرعة الإنتهاء من جميع أعمال الإصلاحات لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية إلى المناطق التي تأثرت بانقطاع أو ضعف لضعوطات المياه نتيجة للقيام بأعمال الإصلاح التي شملت مناطق المنيره الغربية ومدينه الأمل وشارع بشتيل بمتفرعاته.

كما وجه رئيس حي شمال الجيزة بالمتابعة الميدانية والوقوف على الأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الإنتهاء منها مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الانتهاء . وخلال تفقده الأعمال وجه بتصريف المياه الناتجه عن الكسر في بالوعات الصرف الموجودة بالمنطقة لتيسير حركة المارة والسيارات، لافتا إلى الدفع بعدد ٧ سيارات شفط لسرعة رفع آثار المياه الناتجة عن الكسر إلى جانب توفير شركة مياه الشرب والصرف الصحي عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحه للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة ولتلبية أي احتياجات أخرى للمواطنين من المياه بأي منطقه متأثرة أو للطوارئ يتم الاتصال على الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ١٢٥ وكذلك غرفة عمليات محافظة الجيزة على أرقام (114، 35869371، 35869193، 35863004،35855722 ) لتوفير سيارات مياه الشرب أو للتعامل مع البلاغات العاجلة.

المصرى اليوم

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