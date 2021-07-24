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بـ«الروب».. سمية الخشاب تخضع لجلسة تصوير جريئة (صور)

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بـ«الروب».. سمية الخشاب تخضع لجلسة تصوير جريئة (صور) بـ«الروب».. سمية الخشاب تخضع لجلسة تصوير جريئة (صور)

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شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت مرتدية روب باللون الأبيض.

ونشرت «سمية» الصور، عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة :«الجمال الحقيقي هو أن تكون صادقا مع نفسك».

كانت سمية الخشاب، قد ردت مؤخرا على الأخبار التي انتشرت عن زواجها من الفنان عمر كمال، بعد مشاركتها معه في أغنية «أوعدك».

وأوضحت الخشاب أنها اعتادت على مثل هذه الشائعات بعد كل عمل ناجح لها، ولهذا لم تعد ترد عليها مثل الأول عندما كانت تغضب وترد.

وقالت الخشاب، خلال لقائها في برنامج "StarsOnUtv" عبر قناة UTV العراقية: «أنا حاليا مش مرتبطة ومش عايزة أرتبط وكل الشائعات المرتبطة بجوازى غلط».

المصرى اليوم

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