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بعد قرار .. وزير الأوقاف: أسأل الله أن يزيده سدادًا وتوفيقًا في خدمة الدين والوطن

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بعد قرار السيسي.. وزير الأوقاف: أسأل الله أن يزيده سدادًا وتوفيقًا في خدمة الدين والوطن بعد قرار .. وزير الأوقاف: أسأل الله أن يزيده سدادًا وتوفيقًا في خدمة الدين والوطن

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توجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص الشكر والامتنان والتقدير للرئيس عبدالفتاح ، على اهتمامه بعمارة بيوت الله بصفة عامة، ومساجد آل البيت بصفة خاصة.

وقال وزير الأوقاف، في بيان السبت: «أسأل الله أن يجزي الرئيس عن ذلك خير الجزاء، وأن يزيده سدادًا وتوفيقًا في خدمة الدين والوطن».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بتطوير مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة السيدة نفيسة والسيدة زينب وسيدنا الحسين، بشكل متكامل، يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.

المصرى اليوم

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