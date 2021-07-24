انقطاع طريق "طور آل الحسن".. والأهالي يناشدون بسرعة التدخل

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أكدوا: معاناتنا تتكرر وبشكل مستمر مع هطول الأمطار

ناشد أهالي طور آل الحسن، بتهامة قحطان، جميع مسؤولي وزارة النقل، بإنقاذهم بفتح الطريق الذي جرفته الأمطار مسببة عزلة تامة لهم عن منازلهم.

وأشاروا إلى أن هطول الأمطار الغزيرة على مركز وادي الحيا وطور آل الحسن، تَسبب في انقطاع تام لطريق طور آل الحسن تهامة قحطان؛ مما شكّل خطرًا كبيرًا على الأهالي سكان الطور؛ لكون هذه الطريق تعتبر الوحيدة التي تخدم أهالي الطور ووادي يرخاز وشيبة والمتيه بمثابة طريق طوارئ.

وتحدّث لـ"سبق" نائب اللحام آل الحسن يحيى ملهوي القحطاني، قائلًا: "نناشد أصحاب القرار حيال تكليف الشركة المتعاقدة بصيانة ذلك الطريق، مع تخصيص إحدى المعدات للوجود بشكل مستمر؛ حيث إن معاناتنا تتكرر وبشكل مستمر مع هطول الأمطار".

وأضاف "القحطاني": "عند هطول الأمطار ينقطع الأهالي، ويتضررون بسبب الأمطار، وعند الاتصال بالمسؤولين بطريق عسير، وخصوصًا القائمين على الطرق الترابية؛ لم نلقَ أي تجاوب! فهل من مسؤول يُنهي معاناتنا بشكل دائم؟".