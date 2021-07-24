تطبيق منظومة كارت الفلاح بداية من الموسم الزراعي الشتوي المقبل بقنا

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أعلنت مديرية الزراعة بقنا، أنه جاري الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمنظومة كارت الفلاح وسرعة تفعيلها، لما لها من دور فعَّال في بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية، والمحاصيل التي تنتجها تلك الأراضي على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك في إطار سعى المحافظة لتفعيل خطوات التحول الرقمي والميكنة، وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمواطنين.

وأكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن كارت الفلاح يهدف إلى تطوير الخطط التنموية الزراعية التي يتم تنفيذها بالمحافظة مع إمكانية إضافة خدمات ومشروعات أخرى متعلقة بالمزارعين، بالإضافة إلى ترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، وضمان سهولة صرف الأسمدة والحصول على القروض الزراعية للمزارعين، مشيرا إلى ضرورة عقد ندوات وحملات إرشادية لتوعية المزارعين بأهمية كارت الفلاح ومميزاته وطريقة استعماله وكيفية الحصول عليه والتعامل معه، مناشدا المزارعين ضرورة التوجه إلى مديرية الزراعة بقنا لتسجيل الحيازات الزراعية، ثم الحصول على هذا الكارت الذكي، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات محددة تجاه من يتخلف عن تسجيل بياناته.

من جانبه، أضاف المهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة بقنا، أن إجمالي عدد الحائزين لكارت الفلاح على مستوى المحافظة هو 197745 حائزا، وجاري الانتهاء من إجراءات الحيازة لـ1320 حائزا بمعرفة الإدارات الزراعية، وأن عدد الاستمارات المسجلة بالرقم القومي هو 115844 استمارة، وإجمالي الاستمارات المعتمدة هو 110639، وأن عدد الكروت المطبوعة هو 82646 كارت فلاح، وعدد كروت الفلاح ميزة هو 8830 بإجمالي 91476 كارتا تم توزيعها من قبل البنك الزراعي المصري للمزارعين، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق منظومة كارت الفلاح وتوزيع الأسمدة لحاملي الكارت بداية من الموسم الشتوي القادم.