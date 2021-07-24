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محافظ قنا: تكثيف الحملات لمتابعة عدم زيادة تعريفة الأجرة بعد رفع سعر الوقود

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محافظ قنا: تكثيف الحملات لمتابعة عدم زيادة تعريفة الأجرة بعد رفع سعر الوقود محافظ قنا: تكثيف الحملات لمتابعة عدم زيادة تعريفة الأجرة بعد رفع سعر الوقود

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أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، استمرار الحملات اليومية لمحطات الوقود وجميع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بقرى ومراكز المحافظة، لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للوقود، والتأكد من توافر جميع المواد البترولية وعدم وجود مخالفات، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة اليومية المستمرة مع مديرية والأجهزة الأمنية، وإدارة المرور، وإدارة المواقف التابعة للمحافظة، وذلك بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بتكثيف الحملات على جميع محطات الوقود ومواقف السيارات والسرفيس والتعامل بحسم مع أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف «الداودي» أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة قنا 15541 و0963337291 في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

من جانبها، شنت جميع الوحدات المحلية بالمحافظة حملات رقابية لملاحقة المخالفين من السائقين باستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب، وكذلك متابعة إجراءات الانتهاء من جرد المخزون وتسجيل الأرصدة بجميع المحطات، ومراقبة كل مقادير المواد البترولية والزيوت المعدنية والبوتاجاز الواردة والمنصرفة.

المصرى اليوم

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