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تشييع جثمان طالبة الثانوية المتوفاة قبل امتحان الفيزياء (صور)

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تشييع جثمان طالبة الثانوية المتوفاة قبل امتحان الفيزياء (صور) تشييع جثمان طالبة الثانوية المتوفاة قبل امتحان الفيزياء (صور)

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شيع أهالي قرية كفر بلمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، السبت، جثمان الطالبة منار محمد عبدالباقي، التى توفيت في لجنة مدرسة نصر عبدالغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية، قبل بداية امتحان مادة الفيزياء، وسط حالة من الحزن خيمت على أنحاء القرية.

كان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز منوف يفيد بوفاة منار، 17 عامًا، طالبة بالصف الثالث الثانوي، عقب تدهور حالتها الصحية أثناء دخولها لجنة الامتحان، وإصابتها بحالة إغماء أثناء صعودها سلم المدرسة.

ونعى أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الطالبة وأكد أنه في تمام الساعه التاسعة وأربعين دقيقة صباح السبت وأثناء دخولها اللجنة أصيبت بحالة إغماء، وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها، وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعافها، ولكنها توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

المصرى اليوم

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