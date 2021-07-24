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هاري كين يغيب عن بداية الموسم في البريميرليج

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هاري كين يغيب عن بداية الموسم في البريميرليج هاري كين يغيب عن بداية الموسم في البريميرليج

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أفادت صحيفة تيليجراف البريطانية بأنه من المقرر أن يغيب قائد إنجلترا، هاري كين، عن صفوف فريقه توتنهام، في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من البريميرليج، ضد مانشستر سيتي.

كين، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ28 يوم الأربعاء القادم، هو من بين اللاعبين الذين وصلوا إلى المراحل الأخيرة من بطولة يورو 2020، والذين من المتوقع أن يعملوا على تحسين لياقتهم عندما يبدأ الموسم في غضون ثلاثة أسابيع (13 أغسطس).

إذا بقي كين في توتنهام، فلن يواجه النادي الذي أعلن علنًا أنه يحلم باللعب معهم. وهو ما صرح به خلال مقابلة صحفية مع جاري نيفيل قبل بطولة اليورو، حيث أوضح وقتها أنه يريد عقد محادثات مع رئيس توتنهام دانيال ليفي من أجل الرحيل، وأن مان سيتي هو وجهته المفضلة.

يريد توتنهام الإبقاء على كين في النادي وسيكون أمامه فترة تزيد عن أسبوعين لمقاومة أي فرصة لرحيله بعد بدء الموسم المحلي (السوق الحالية تنتهي في 31 أغسطس).

يستعد المدرب الجديد لتوتنهام، نونو إسبيريتو سانتو، لإراحة كين في بداية الموسم، وخوض بعض المباريات بدون نجم الفريق الأول، الذي سيتفرغ وقتها لتطوير لياقته.

لعب مهاجم توتنهام خلال الموسم الماضي مع قليل من الراحة (49 مباراة بمختلف البطولات مع توتنهام) وانضم مباشرة إلى الإنجليزي في بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث استعاد مستوياته المعهودة في تسجيل الأهداف خلال مراحل خروج المغلوب من البطولة.

جاء قرار كين بالبحث عن الرحيل لأنه يريد الفوز بالألقاب خلال مسيرته، التي شهدت حتى الأن خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019 ونهائي يورو 2020.

رحيل سيرجيو أجويرو جعل أسم هاري كين في صدارة أولويات المدرب بيب جوارديولا للحصول على مهاجم في مانشستر سيتي، حيث كان مهاجم توتنهام هو محور اهتمام حامل لقب البريميرليج، مع المؤشرات التي توضح أن النرويجي إيرلينج هالاند سيبقى في بوروسيا دورتموند خلال الموسم القادم.

توتنهام أيضًا يبحث عن ضم مهاجم في السوق الصيفية الحالية، ولكنه يريد ضم لاعب بجانب هاري كين وليس لاعب يعوضه.

المصرى اليوم

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