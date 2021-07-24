الرياض : القبض على 3 مواطنين لارتكابهم عدة جرائم
أكد السفير السعودي لدى إندونيسيا عودة 200 مواطنا ومواطنة إلى المملكة يومي 26 يوليو و 1 أغسطس، مبينا أن هناك حالتين حرجتين مصابتين...
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
تصدرت الدمام أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم بواقع 45 درجة مئوية، في حين سجلت أقل درجة في السودة بـ 19 درجة في حين شهدت...
باشر فرع وزارة البيئة بمنطقة جازان فتح سد وادي جازان، بتدفق بلغ 10 متر مكعب في الثانية، وذلك لتخفيض منسوب المياه في السد بمجرى الوادي...
أوردت المنصة الوطنية الموحدة GOV.SA إحدى عشرة فئة من غير السعوديين، تتم معاملتهم بنفس درجة المواطنين فيما يتعلق بالرعاية الصحية...
أكد مدير عام جمعية «هدية الحاج والمعتمر»، الشيخ منصور العامر: «أبواب الخير كثيرة في هذا البلد المعطاء، ونشرف في الجمعية أن نكون...
أكد مدير الاتصال المؤسسي بالهلال الأحمر بمنطقة نجران عبدالرحمن مانع آل قميش بأن عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت 681 بلاغا خلال...
أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، أن الهيئة وفرت في الحج أكثر من 51 مركزًا إسعافيًا دائمًا ومؤقتًا...