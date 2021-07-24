أخبار عاجلة

في ذكرى انفجار بيروت.. البطريرك الراعي يقول اللبنانيون يطالبون بتحقيق العدالة -
الرئيس الجزائري يعلن نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات المحلية -
نايف الطورة في تسجيل جديد : كل الشكر للملك والهاشميون ضمانة للاردنيين والبلاد - فيديو -
إسرائيل: الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أي عملية إطلاق نار من أراضيها -
جازان : ضبط مواطن أطلق الرصاص أثناء قيادة مركبته -
"الداخلية" توقّع اتفاقيتين مع "نوبكو" لتأمين الأدوية والدعم اللوجستي -
"العصيمي": المملكة تفتح ذراعيها للراغبين بالبناء والتنمية ونبذ التفرقة -
وزير الخارجية يؤكد محافظة السعودية على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان -
«التعليم العالي»: بدء تدريب طلاب جامعة العريش على سفينة الأبحاث «اليرموك» في علوم البحار -
العراق يحذر مواطنيه من شبكات التهريب والاتجار بالبشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إنقاذ عضو مريضة من التلف بعد الإصابة بكورونا بمستشفى الملك فهد بجازان

Print
إنقاذ عضو مريضة من التلف بعد الإصابة بكورونا بمستشفى الملك فهد بجازان إنقاذ عضو مريضة من التلف بعد الإصابة بكورونا بمستشفى الملك فهد بجازان
بعد معاناتها من أعراض نقص تروية دموي بالطرف العلوي

إنقاذ عضو مريضة من التلف بعد الإصابة بكورونا بمستشفى الملك فهد بجازان

قالت الصحة في جازان إن فريق جراحة الأوعية الدموية والتداخلية بمستشفى الملك فهد المركزي، تمكن من إنقاذ عضو مريضة في العقد الخامس من العمر تعاني من أعراض نقص تروية دموي حاد بالطرف العلوي، دون حدوث أي مضاعفات بفضل الله.

وفي التفاصيل، ذكرت صحة جازان بأن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ عن طريق التحويل من إحدى المستشفيات الطرفية بعد التعافي من كوفيد 19 بعشرة أيام، وبعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية والتصوير الطبي تبين أن المريضة تعاني وجود نقص تروية دموي حاد بالطرف العلوي الأيسر نتيجة توقف تدفق الدم بالشريان الرئيسي المغذي للطرف العلوي الأيسر وأجزاء من الدماغ بعد تكوين تخثرات شريانية مركزية وطرفية.

وبينت أنه اتخذ الفريق الطبي الخطة العلاجية للمريضة (علاج مزدوج) على مرحلتين، حيث كانت المرحلة الأولى بالتدخل الجراحي لإزالة التخثرات الطرفية لإعادة التروية الدموية بالطرف العلوي، والمرحلة الثانية كانت بإذابة الخثرات المركزية عبر تقنية الحقن الوريدي المستمر، والتي تكللت بالنجاح وتماثلت المريضة للشفاء، وغادرت المستشفى بعد 5 أيام من تلقيها العلاج وهي بحالة صحية وعافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
«الصحة»: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 232060

«الصحة»: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 232060

الصين تعلن حالة التأهب بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

الصين تعلن حالة التأهب بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

الرئيس الأمريكي: فيروس كورونا ينتشر كالنار في الهشيم بين الذين لم يتلقوا التطعيم

الرئيس الأمريكي: فيروس كورونا ينتشر كالنار في الهشيم بين الذين لم يتلقوا التطعيم

ميلان يعلن إصابة الجزائري بن ناصر بفيروس كورونا

ميلان يعلن إصابة الجزائري بن ناصر بفيروس كورونا