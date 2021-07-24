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في ذكرى انفجار بيروت.. البطريرك الراعي يقول اللبنانيون يطالبون بتحقيق العدالة
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 08:00 مساءً
الرئيس الجزائري يعلن نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات المحلية
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 08:00 مساءً
نايف الطورة في تسجيل جديد : كل الشكر للملك والهاشميون ضمانة للاردنيين والبلاد - فيديو
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 07:54 مساءً
إسرائيل: الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أي عملية إطلاق نار من أراضيها
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 07:54 مساءً
جازان : ضبط مواطن أطلق الرصاص أثناء قيادة مركبته
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 07:53 مساءً
"الداخلية" توقّع اتفاقيتين مع "نوبكو" لتأمين الأدوية والدعم اللوجستي
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 07:52 مساءً
"العصيمي": المملكة تفتح ذراعيها للراغبين بالبناء والتنمية ونبذ التفرقة
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 07:52 مساءً
وزير الخارجية يؤكد محافظة السعودية على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 07:52 مساءً
«التعليم العالي»: بدء تدريب طلاب جامعة العريش على سفينة الأبحاث «اليرموك» في علوم البحار
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 07:46 مساءً
العراق يحذر مواطنيه من شبكات التهريب والاتجار بالبشر
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 07:46 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
مناورات بهلوانية لفريق "التحليق الأول" الاستعراضي في ماكس-2021
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 24 يوليو 2021 06:06 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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