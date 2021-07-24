متابعة لاستعدادات تنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث ببورسعيد

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كلف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة استعدادات تنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة بورسعيد ( صقر ٨٠)، مع العاملين بالشبكة الوطنية الموحدة للازمات والطوارئ بديوان عام محافظة بورسعيد.

يأتي ذلك للتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى، ومناقشة آليات تنفيذ البيان الخاص بمشروع صقر (٨٠ ).

واستعرض «السكرتير العام» بيان تجريبي داخل الشبكة الوطنية الموحدة للوقوف على كافة الاستعدادات وجاهزية الشبكة الوطنية الموحدة للأزمات والطوارىء لتنفيذ برنامج صقر (٨٠)، مشددا على تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، استعدادا لانطلاق البيان العملى المشترك، مشروع (صقر ٨٠) أول أغسطس القادم .