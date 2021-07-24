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تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها الأحد لمدة 3 أيام، تزامنا مع اجتماعات الجلسات العامة للمجلس.

وتناقش اللجنة الاقتصادية، موقف ووضع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وخططها الاستراتيجية المستقبلية لتطوير أدائها في الفترة القادمة، وعرض بيان بالشركات الرابحة والخاسرة التابعة لها، وعرض المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الشركات، في إطار متابعة اللجنة لأوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدمة من النائب محمد عبدالرحمن، بشأن إعادة فتح تصدير الفول المصري والذي تسبب في خسارة كبيرة للفلاح المصري والمصدرين في انهيار سعره، ما يدفع الفلاحون إلى عدم زراعته مره أخرى على الرغم أن الفول المصري من أجواد أنواع الفول عالميا.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن الارتفاعات الجنونية لأسعار الخامات المستخدمة في صناعة الأثاث من أبلا كاش وأخشاب طبيعية ومصنعة، وطالب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن اختلاف وتباين المرتبات في المستوي الوظيفي الواحد داخل بنك التعمير والإسكان بين العاملين، ما يعد مخالفاً لتعليمات البنك المركزي وخلق حالة من عدم الرضا بين العاملين.

كما تناقش لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن ارتفاع أسعار الأخشاب الطبيعية والمصنعة والخامات التي تدخل في الصناعة ذات الصلة دون مبرر، بالإضافة إلى عدم توافر كميات في السوق تغطي عقود التوريد التي التزم بها المستثمرون، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عادل شعلان، بشأن غلق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار.

وتناقش لجنة السياحة والطيران، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن عدم الاهتمام الكافي بمنطقة الأهرامات والفنادق المحيطة بها والشوارع المؤدية إليها، وذلك باعتبارها من أهم المناطق السياحية في العالم.

فيما تناقش لجنة النقل والمواصلات طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند حازم، بشأن عدم وجود مصاعد كهربائية أو مطالع ومنازل مخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بكل محطات السكك الحديدية والمترو، فضلا عن اختلاف منسوب أرصفة المحطات عن مدخل عربات القطارات والمترو.

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن إغلاق مول الترجمان الكائن بحي بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة، الذي تمتلكه الشركة القابضة للنقل البري بنسبة 86% والباقي مقسم بين مؤسستي الأهرام وأخبار اليوم، ويتم إدارته بالتعاون مع المحافظة في ظل تزايد وانتشار الباعة الجائلين بحي بولاق أبوالعلا وعدم وجود أماكن لهم، وطلب آخر حول كوبري بولاق أبوالعلا المعدني الذي تم تفكيكه في أواخر التسعينات من القرن الماضي وتم وضعه أسفل كوبري الساحل دون أي حماية أو رؤية لإعادة استخدامه مرة أخرى كمزار سياحي، كما كان معلنا من محافظة القاهرة.