أخبار عاجلة

في ذكرى انفجار بيروت.. البطريرك الراعي يقول اللبنانيون يطالبون بتحقيق العدالة -
الرئيس الجزائري يعلن نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات المحلية -
نايف الطورة في تسجيل جديد : كل الشكر للملك والهاشميون ضمانة للاردنيين والبلاد - فيديو -
إسرائيل: الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أي عملية إطلاق نار من أراضيها -
جازان : ضبط مواطن أطلق الرصاص أثناء قيادة مركبته -
"الداخلية" توقّع اتفاقيتين مع "نوبكو" لتأمين الأدوية والدعم اللوجستي -
"العصيمي": المملكة تفتح ذراعيها للراغبين بالبناء والتنمية ونبذ التفرقة -
وزير الخارجية يؤكد محافظة السعودية على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان -
«التعليم العالي»: بدء تدريب طلاب جامعة العريش على سفينة الأبحاث «اليرموك» في علوم البحار -
العراق يحذر مواطنيه من شبكات التهريب والاتجار بالبشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

القوى العاملة: إجراءات جديدة لدخول أبوظبي

Print
القوى العاملة: إجراءات جديدة لدخول أبوظبي القوى العاملة: إجراءات جديدة لدخول أبوظبي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن اللجنة اعتمدت السماح بدخول الإمارة خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف /PCR/، وخلال 24 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص /DPI/، ويتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص /PCR/ إجراء فحص /PCR/ في اليوم الرابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر، بالإضافة إلى فحص /PCR/ في اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر.

كما تضمنت الإجراءات أن يتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص /DPI/ إجراء فحص /PCR/ في اليوم الثالث من الدخول في حال الإقامة لمدة 48 ساعة أو أكثر، بالإضافة إلى فحص /PCR/ في اليوم السابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 7 أيام متتالية أو أكثر.

وأكدت اللجنة أنه لا يمكن استخدام فحص /DPI/ لدخول أبوظبي لمرات متتالية، مشيرة إلي أن الإجراءات تطبق على جميع المواطنين والمقيمين المطعمين وغير المطعمين وسيتم فرض غرامات على من يتخلفون عن إجراء الفحوصات اللازمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء» إلى 23 أغسطس

تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء» إلى 23 أغسطس

تقسيمة قوية بين اللاعبين في ختام مران الزمالك

تقسيمة قوية بين اللاعبين في ختام مران الزمالك

منسق «القضاء على سوء التغذية»: رصدنا انتشار «الأنيميا» و«السمنة» بـ6 محافظات (فيديو)

منسق «القضاء على سوء التغذية»: رصدنا انتشار «الأنيميا» و«السمنة» بـ6 محافظات (فيديو)

الأهلي يحتفل بذكري الفوز على ريال مدريد فى مباراة القرن

الأهلي يحتفل بذكري الفوز على ريال مدريد فى مباراة القرن