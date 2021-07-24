عقار جديد لمرضى السكري يؤخذ مرة واحدة أسبوعيا عن طريق الحقن

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية موافقتها استخدام عقار «بيدوريون» لمرضى السكري بدءًا من سنّ العاشرة لخفض مستويات السكر في الدم.

وذكرت تقارير أمريكية أن جرعة العقار تؤخذ مرة واحدة أسبوعيا عن طريق الحقن لمضى السكر من النوع الثاني للأعمار بين 10 و18 عامًا، مع الاستمرار على الحمية الغذائية وممارسة الرياضة.

وأشارت إلى أن العقار من إنتاج شركة «أسترازينيكا»، ويعطى عن طريق الحقن مرة واحدة في الأسبوع .

ويعتبر النوع الثاني من السكري هو الأكثر شيوعًا من المرض؛ حيث لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمون الأنسولين الذي يتحكم في مستوى السكر في الدم.