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"شرطة الرياض" تطيح بـ 3 لصوص سرقوا 22 مركبة بغرض بيعها بعد تفكيكها

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"شرطة الرياض" تطيح بـ 3 لصوص سرقوا 22 مركبة بغرض بيعها بعد تفكيكها "شرطة الرياض" تطيح بـ 3 لصوص سرقوا 22 مركبة بغرض بيعها بعد تفكيكها
تم استردادها واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأحيلوا للنيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس من العمر؛ لارتكابهم جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (22) مركبة بغرض بيعها بعد تفكيكها.

وأبان أنه تم استردادها وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحيلوا إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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