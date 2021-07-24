فرصة رائعة للتصوير والرصد.. "فلكية جدة": القمر يقترن بزحل اليوم

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"أبو زاهرة": سيكون بالقرب منهما "المشتري" وجميعها منتظمة في مثلث سماوي

يُرصد اليوم في سماء الوطن العربي، القمر بعد ساعات من اكتماله بدرًا، حيث سيسطع أسفل يمين كوكب زحل وهي فرصة رائعة للتصوير والرصد بالتلسكوب.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر سيكون ظاهريًا بالقرب من كوكب زحل في حالة اقتران، وسيكون بالقرب منهما (إلى اليسار بالنسبة للراصد) كوكب المشتري البراق وجميعها ستكون منتظمة في مثلث سماوي يمكن مشاهدته بسهولة بالعين المجردة.

ويُعد زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري، فقطره أكبر بـ9 مرات من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البُعد عن الشمس، وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

ويتميز زحل بنظام حلقات رائعة يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبًا المسافة ما بين الأرض والقمر، وهي بسماكة كيلومتر واحد فقط.

وخلص أبو زاهرة في حديثه إلى أنه بمراقبة موقع القمر في الوقت نفسه كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، لذلك مساء اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن زحل نحو الشرق متجهًا ظاهريًا نحو المشتري، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.