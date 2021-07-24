أخبار عاجلة

في ذكرى انفجار بيروت.. البطريرك الراعي يقول اللبنانيون يطالبون بتحقيق العدالة -
الرئيس الجزائري يعلن نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات المحلية -
نايف الطورة في تسجيل جديد : كل الشكر للملك والهاشميون ضمانة للاردنيين والبلاد - فيديو -
إسرائيل: الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أي عملية إطلاق نار من أراضيها -
جازان : ضبط مواطن أطلق الرصاص أثناء قيادة مركبته -
"الداخلية" توقّع اتفاقيتين مع "نوبكو" لتأمين الأدوية والدعم اللوجستي -
"العصيمي": المملكة تفتح ذراعيها للراغبين بالبناء والتنمية ونبذ التفرقة -
وزير الخارجية يؤكد محافظة السعودية على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان -
«التعليم العالي»: بدء تدريب طلاب جامعة العريش على سفينة الأبحاث «اليرموك» في علوم البحار -
العراق يحذر مواطنيه من شبكات التهريب والاتجار بالبشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فرصة رائعة للتصوير والرصد.. "فلكية جدة": القمر يقترن بزحل اليوم

Print
فرصة رائعة للتصوير والرصد.. "فلكية جدة": القمر يقترن بزحل اليوم فرصة رائعة للتصوير والرصد.. "فلكية جدة": القمر يقترن بزحل اليوم
"أبو زاهرة": سيكون بالقرب منهما "المشتري" وجميعها منتظمة في مثلث سماوي

فرصة رائعة للتصوير والرصد..

يُرصد اليوم في سماء الوطن العربي، القمر بعد ساعات من اكتماله بدرًا، حيث سيسطع أسفل يمين كوكب زحل وهي فرصة رائعة للتصوير والرصد بالتلسكوب.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر سيكون ظاهريًا بالقرب من كوكب زحل في حالة اقتران، وسيكون بالقرب منهما (إلى اليسار بالنسبة للراصد) كوكب المشتري البراق وجميعها ستكون منتظمة في مثلث سماوي يمكن مشاهدته بسهولة بالعين المجردة.
ويُعد زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري، فقطره أكبر بـ9 مرات من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البُعد عن الشمس، وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.
ويتميز زحل بنظام حلقات رائعة يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبًا المسافة ما بين الأرض والقمر، وهي بسماكة كيلومتر واحد فقط.
وخلص أبو زاهرة في حديثه إلى أنه بمراقبة موقع القمر في الوقت نفسه كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، لذلك مساء اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن زحل نحو الشرق متجهًا ظاهريًا نحو المشتري، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الداخلية" توقّع اتفاقيتين مع "نوبكو" لتأمين الأدوية والدعم اللوجستي

"الداخلية" توقّع اتفاقيتين مع "نوبكو" لتأمين الأدوية والدعم اللوجستي

"العصيمي": المملكة تفتح ذراعيها للراغبين بالبناء والتنمية ونبذ التفرقة

"العصيمي": المملكة تفتح ذراعيها للراغبين بالبناء والتنمية ونبذ التفرقة

وزير الخارجية يؤكد محافظة السعودية على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان

وزير الخارجية يؤكد محافظة السعودية على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان

"العالم الإسلامي" تستضيف ملتقى تاريخيًّا يجمع "المرجعيات العراقية" برحاب الحرم الشريف

"العالم الإسلامي" تستضيف ملتقى تاريخيًّا يجمع "المرجعيات العراقية" برحاب الحرم الشريف