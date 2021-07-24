ارتفاع ضحايا شاطئ النخيل إلى 3 غرقى.. وقرار عاجل من النيابة العامة

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تمكن رجال الانقاذ النهرى التابعة لقوات الحماية المدنية بالإسكندرية، فجر اليوم، من انتشال جثة شاب غرق بشاطئ النخيل، ليرتفع ضحايا الشاطئ إلى ٣ غرقى، فيما أمر المستشار أحمد جمال رئيس نيابة أول العامرية بإستدعاء المسؤولين لسؤالهم وصرح بدفن جثث الضحايا.

كان قسم شرطة أول العامرية تلقى بلاغا، أمس يفيد بوجود غرقي بشاطئ النخيل، رغم غلقه بقرار من النيابة العامة، ونزول عدد من الأشخاص إلى مياه البحر.

توجه ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص غرق شاب يدعى بهاء انور عبده 23 سنة من محافظة القاهرة، وشخص آخر تسللا إلى مياه البحر رغم غلق الشاطئ ولافتات التحذير على طول الشاطئ والإجراءات المتبعة لمنع نزول البحر.

وفى سياق متصل تلقى، قسم اول العامرية بلاغا بغرق شاب بشاطى الزهور بمنطقة العجمى في الإسكندرية دائرة قسم شرطة اول العامرية وجارى البحث عن جثته بواسطة قوات الحماية المدنية.

يشار إلى ان جميع شواطئ الإسكندرية شهدت إقبالا غير مسبوق من المصطافين خلال اجازة عيد الأضحى المبارك واعلنت المحافظة حالة الطوارئ ورفعت الراية الحمراء لتحذير المواطنين من نزول مياه البحر نظرا لارتفاع الامواج.