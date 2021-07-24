الطريق إلى طوكيو 2020.. فريدة عثمان تسعى لتحقيق ميدالية أولمبية لمصر

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مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تسلط «المصري اليوم» الضوء على أبطال مصر المؤهلين للأولمبياد، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 من شهر يوليو الحالي حتى 8 أغسطس المقبل.

ويشارك في طوكيو 2020 عدد من الرياضيين المميزين، ونستعرض اليوم قصة فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة.

ولدت فريدة عام 1995، وبدأت ممارسة السباحة في الرابعة من عمرها بنادي الجزيرة، وشاركت في دورة الألعاب العربية رفقة المنتخب الوطني لأول مرة في عمر 12 عاما لتصبح أصغر متسابقة مصرية وعربية تفوز بسباق 50 متر فراشة آنذاك.

توجت فريدة ببرونزية بطولة العالم للناشئين في المجر، كما أنها حققت الرقم القياسي المحلي في سباقي 50 و100 متر حرة وفراشة.

كما حصدت الفراشة المصرية 30 ميدالية عالمية من خلال مشاركتها في بطولات العالم وبطولات البحر المتوسط والبطولات الأفريقية والعربية.

وحجزت فريدة مقعدها في أولمبياد طوكيو بعد تتويجها بذهبية بطولة ISCA International Senior Cup التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية شهر مارس الماضي.

ولم تنجح عثمان اليوم السبت، في التأهل إلى نصف نهائي البطولة، في سباق 100 متر فراشة، إذ أنهت تصفيتها في المركز الثامن بزمن 58 ثانية و69 جزءا من الثانية، بفارق ثانيتين و51 جزءا عن الأسطورة السويدية سارا سجويستروم.

ومن المقرر أن تلعب فريدة عثمان ثاني سباقاتها في طوكيو 2020، ظهر يوم الأربعاء في منافسات 100 متر حرة.