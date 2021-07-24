غرق شاب والبحث عن جثة آخر بالعريش

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تقوم الأجهزة المعنية بشمال سيناء بالبحث عن جثة غريق في مياه البحر الأبيض المتوسط بالعريش.

وكانت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء قد تلقت إخطارًا بنزول شابين للاستحمام في مياه البحر المتوسط بشاطئ سنين بدائرة قسم شرطة ثان العريش، حيث تم إنقاذ أحدهما، ونقله في حالة سيئة إلي مستشفي العريش العام، وفشلت جهود الأطباء في إنقاذ حياته وتُوفى متأثرًا بإصابته باسفكسيا الغرق، فيما يجري البحث عن جثة الشاب الآخر التي جرفتها الأمواج باتجاه الشرق.

ورجحت المصادر العثور علي جثة الشاب في المنطقة ما بين السكاسكة شرق مدينة العريش ومدينة الشيخ زويد، حيث إن تيار الأمواج يتجه إلي الشرق.