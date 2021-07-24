حملات مكثفة على مواقف الغربية.. وتوافر الوقود بالمحطات

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وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتكثيف الحملات على مواقف السيارات في جميع المراكز والمدن والأحياء، وذلك لمتابعة التزم جميع وسائل النقل بالتعريفة المتبعة وعدم زيادتها نهائياً وكذا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوافر الوقود بالمحطات.

وتلقى محافظ الغربية تقريراً من اللواء علاء يوسف، مدير إدارة المواقف، يفيد بالتزام جميع المواقف بالتعريفية الحالية، موجهاً التعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي لاستغلال المواطنين ومخالفة تعريفة الركوب المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أكد محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية على توافر جميع أنواع الوقود بكميات مناسبة داخل جميع المحطات مع التزام الجميع بالأسعار الجديدة.

يذكر أن قرار وزارة البترول والثروة المعدنية أصدرت قرار بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح الجمعة 23 يوليو، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين أوكتين 80 بـ 675 قرشا/ لتر، بنزين أوكتين 92 بـ 800 قرشًا/ لتر، بنزين أوكتين 95 بـ 900 قرشًا/ لتر، مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين.