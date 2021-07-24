"رضا" لربع نهائي التجديف.. و"القدم" يسعى لتجاوز الألمان

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4 مشاركات سعودية غدًا الأحد في طوكيو 2020

تأهل لاعب المنتخب السعودي للتجديف حسين علي رضا، إلى دور ربع النهائي، بعد أن حل ثانيًا في تصفيات فردي الرجال بزمن 8.06.78 دقيقة في السباق الذي جرى اليوم السبت على مياه (Sea Forest Waterway) ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثين بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وكان "رضا" قد تأخر مطلع السباق عن صاحب المركز الثالث؛ إلا أنه استطاع في الأمتار الأخيرة تجاوز خصمه؛ معلنًا خطف بطاقة التأهل الأولمبية لربع النهائي في أول مشاركة سعودية بالتجديف.

ويستكمل غدًا الأحد "رضا" مشاركته بالدورة عند 5:40 فجرًا بتوقيت المملكة إلى جانب لاعبي دول مصر وإندونيسيا والنرويج وإيطاليا واليونان.

خروج الخضراوي

وفي كرة الطاولة، خرج علي الخضراوي من الألعاب الأولمبية، عقب خسارته في تصفيات الفردي من نظيره التشيكي لوبيمار جانكاريك بنتيجة 4- 0 (9- 11/ 5- 11/ 4- 11/ 4- 11) في اللقاء الذي جمعهما على صالة (Tokyo Metropolitan gymmnasium) بطوكيو، بحضور سمو رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس البعثة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

استعدادات مكثفة للقدم

أجرى المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عامًا، مساء اليوم السبت، تدريبه الأخير استعدادًا لمواجهته الثانية بالدورة أمام المنتخب الألماني عند الثانية والنصف من ظهر غد الأحد على استاد يوكوها الدولي؛ وذلك ضمن مواجهات المجموعة الرابعة التي تتصدرها البرازيل بفارق الأهداف عن ساحل العاج.

واشتملت الحصة على مران في مربعات مصغرة، ومناورة على منتصف الملعب، والتسديد على المرمى، والاحتكاكات الهوائية، قبل أن تختتم بتمارين الإطالة.

وكان الأخضر قد خسر مباراته الافتتاحية بالدورة أمام ساحل العاج بهدف لاثنين.

وشهد التدريب مشاركة المهاجم فراس البريكان الذي انضم للتدريبات اليوم؛ حيث شارك بفاعلية؛ مما يؤكد جاهزيته للاستعانة به خلال مجريات لقاء الغد.

المطيري.. والمشاركة بالخبرة

وفي الرماية، يدشن لاعب المنتخب السعودي للرماية سعيد المطيري، مشاركته في الدورة عندما يشارك في منافسات التأهيل الأولى لمسابقة الشوزن سكيت للرجال عند الرابعة من فجر غدًا الأحد بتوقيت المملكة.

وكان المطيري الذي يشارك في الدورات الأولمبية للمرة الخامسة، قد أجرى اليوم السبت التدريب الرسمي لرماة "الشوزن سكيت" على ميدان آساكا للرماية.

يُذكر أن المطيري قد دخل في معسكر إعدادي بدولة قطر قبل الوصول إلى طوكيو الأسبوع الماضي.

آل سليم ينهي الاستعداد

وفي رفع الأثقال، يفتتح لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال الرباع سراج آل سليم، مشاركته بالدورة في منافسات وزن (61 كجم) غدًا عند 9:50 من صباح غد الأحد بتوقيت المملكة.

وكان "آل سليم" قد أنهى استعداداته للدورة بمعسكر داخلي بمحافظة جدة، قبل أن يطير إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

مازن آل ياسين وصل

وصل اليوم السبت لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى مازن آل ياسين، إلى طوكيو، بعد أن أنهى معسكره الإعدادي في إسبانيا، استعدادًا لمشاركته في سباق 400م في الأول من أغسطس المقبل.