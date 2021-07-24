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"سطام بن ضيف الله": لا نسمح بتصوير مسلسل يحكي قصة عمي الشاعر بندر بن سرور

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"سطام بن ضيف الله": لا نسمح بتصوير مسلسل يحكي قصة عمي الشاعر بندر بن سرور "سطام بن ضيف الله": لا نسمح بتصوير مسلسل يحكي قصة عمي الشاعر بندر بن سرور
توعّد من روجوا لشائعة وجود عمل درامي أو وثائقي بالملاحقة.. في دولة إنصاف كل ذي حق

نفى "سطام بن ضيف الله"، ابن أخ الشاعر بندر بن سرور، منحهم حق تجسيد شخصية عمهم الشاعر "بندر" عبر عمل درامي بعد مسيرة شعرية طويلة قدّم خلالها الكثير من القصائد التي سارت بها الركبان وأصبحت مضرباً للمثل في الحكمة والأنفة، وهو الأمر الذي آثار انزعاجهم بعد تغريدات نشرت نية تصوير مسلسل يحكي قصة عمهم المتوفى وهو ما نفاه "سطام".

وقال "سطام" لـ"سبق": ما يشاع عن وجود عمل درامي أو وثائقي يُجسّد شخصية عمي الشاعر بندر غفر الله، غير صحيح ولا يمثّل وجه الحقيقة، كما أننا لم نمنح أحداً الحق بذلك، ولن نسمح أيضاً أن يقوم أي ممثل بالقيام بدور شخصية العم الشاعر بندر.

وأضاف: نحن نستغرب تداول مثل هذه الأقاويل، وسوف نلاحق من كتب أو غرّد، ففي دولة الحق يأخذ كل ذي حقٍ حقه، والمعتدي على حقوق الآخرين، سواءً الفكرية أو الشعرية أو حتى الحق المعنوي سوف ينال جزاءه، بفضلٍ من الله تعالى ثم بفضل دولتنا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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