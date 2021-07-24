محافظ كفر الشيخ يكلف السكرتير العام المساعد بمتابعة المواقف

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تفقدت المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، موقف كفر الشيخ الجديد ، وموقف كفر الشيخ القديم ، وموقف السرفيس ، لمتابعة التزام السائقين بعدم رفع تعريفة الأجرة والالتزام بالتعريفة القديمة ، والتأكد من وجود ملصقات على السيارات بالتعريفة القديمة، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ.

وناشدت ماضي خلال جولتها الركاب والراغبين في التوجه للمراكز والمدن والمحافظات بالإبلاغ الفوري عن أي سائق يرفع تعريفة الأجرة ، سواء على الواتس آب المعلن على صفحة المحافظة أو بغرفة العمليات وإدارة الأزمات، رافقه خلالها اللواء حاتم فايد ، مدير إدارة الموقف ،وهيثم عطية ،نائب حي شرق كفر الشيخ.

كما تفقد المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد ،عددا من محطات الوقود بمدينة كفر الشيخ، وتابعت وضع التسعيرة الجديدة في أماكن واضحة بها إضافة التأكد من وجود كميات من السولار والبنزين بها ، وعدم حجبها عن أصحاب السيارات، والالتزام الاسعار المعلنة.