باكستان تعزز من وجودها العسكري على الحدود الأفغانية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت باكستان إرسال قوات عسكرية إلى حدودها مع أفغانستان لمنع أي عبور لها من قبل مسلحين أو عسكريين أفغان.

وقال وزير الداخلية الباكستاني، شيخ رشيد أحمد، إن سلطات البلاد سحبت شرطة الحدود وعناصر «ليويز» (غير النظامية) ومليشيات أخرى من مواقع الخطوط الأمامية على طول الحدود مع أفغانستان، حيث بدأ الجيش الباكستاني في إدارة تلك المواقع.

وأضاف إن الوضع على الحدود يتطلب احتواء تدفق اللاجئين من أفغانستان، ومنع دخول أفراد الجيش الأفغاني ومسلحين إلى أراضي باكستان، وفقا لصحيفة «ديوان».

وأشار إلى أن القوات شبه العسكرية كانت منتشرة على الحدود «للتعامل مع القضايا العادية، بما في ذلك عبور الحدود بشكل غير قانوني والتهريب، لكن الوضع الحالي المضطرب (في أفغانستان) يتطلب أيضا نشر القوات العسكرية النظامية على طول الحدود».

وقال أحد ضباط الجيش الباكستاني للصحيفة: «لقد رأينا أن أكثر من 1000 جندي أفغاني فروا إلى طاجيكستان في أوائل يوليو، هربا من الاشتباكات مع طالبان». لكنه أشار إلى أن وجود «طالبان» في المناطق الشمالية من أفغانستان ليس قويا بالمقارنة مع وجودها في المناطق المتاخمة لباكستان.