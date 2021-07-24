أخبار عاجلة

نايف الطورة في تسجيل جديد : كل الشكر للملك والهاشميون ضمانة للاردنيين والبلاد - فيديو -
إسرائيل: الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أي عملية إطلاق نار من أراضيها -
جازان : ضبط مواطن أطلق الرصاص أثناء قيادة مركبته -
"الداخلية" توقّع اتفاقيتين مع "نوبكو" لتأمين الأدوية والدعم اللوجستي -
"العصيمي": المملكة تفتح ذراعيها للراغبين بالبناء والتنمية ونبذ التفرقة -
وزير الخارجية يؤكد محافظة السعودية على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان -
«التعليم العالي»: بدء تدريب طلاب جامعة العريش على سفينة الأبحاث «اليرموك» في علوم البحار -
العراق يحذر مواطنيه من شبكات التهريب والاتجار بالبشر -
بث مباشر الآن .. مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد فرنسا في اولمبياد طوكيو -
محافظ الوادي الجديد يوجه برفع الإشغالات من أمام المحال التجارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارة إلى الولايات المتحدة

Print
الملك يعود إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارة إلى الولايات المتحدة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارة إلى الولايات المتحدة

جي بي سي نيوز :- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم السبت، بعد زيارة رسمية إلى العاصمة واشنطن، رافقته فيها جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وكان جلالة الملك قد استهل الزيارة بلقاء قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أكد لجلالته دعم الولايات المتحدة للأردن، قائلا "أود أن أشكركم، جلالة الملك، على علاقتكم المتينة والاستراتيجية مع الولايات المتحدة، لطالما كنتم إلى جانبنا، وستجدنا دائما إلى جانب الأردن".
وشهدت الزيارة الملكية سلسلة لقاءات عقدها جلالته مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وأركان الإدارة الأمريكية، وقيادات الكونغرس وأبرز لجانه.
وفي اللقاء الذي جمع جلالته بوزير الخارجية أنتوني بلينكن، أكد بلينكن أن الأردن شريك عظيم للغاية في السلام والاستقرار في المنطقة، خاصة في مواجهته داعش والإرهاب، كما أنه بلد مضياف وغاية في الكرم لاستضافته اللاجئين.
أما رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وخلال لقائها بجلالة الملك، فقد أشادت بمستوى العلاقات الأردنية الأمريكية، قائلة "الولايات المتحدة ممتنة لهذه العلاقة"، مؤكدة أن جلالة الملك "يضيف كمّا كبيرا من المعرفة، والذكاء، والتفكير الاستراتيجي، والقيم للنقاشات التي تدور بيننا، ونحن نتعلم منه الكثير دائما".
وأكد أعضاء بمجلس النواب الأمريكي أن المملكة من أفضل حلفاء الولايات المتحدة، وهذه العلاقة تتخطى الاتجاهات الحزبية والسياسية، وأن جميع أعضاء الكونغرس من ديمقراطيين وجمهوريين يجمعون على أهمية تعزيز الشراكة مع الأردن.
-- (بترا)

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
نايف الطورة في تسجيل جديد : كل الشكر للملك والهاشميون ضمانة للاردنيين والبلاد - فيديو

نايف الطورة في تسجيل جديد : كل الشكر للملك والهاشميون ضمانة للاردنيين والبلاد - فيديو

إسرائيل: الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أي عملية إطلاق نار من أراضيها

إسرائيل: الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أي عملية إطلاق نار من أراضيها

ماكرون متعهدا بتقديم مساعدات طارئة إلى لبنان: لن يكون هناك شيك على بياض

ماكرون متعهدا بتقديم مساعدات طارئة إلى لبنان: لن يكون هناك شيك على بياض

"اليونيفيل": نتواصل مع جميع الأطراف لوقف إطلاق النار وتفادي التصعيد بين إسرائيل ولبنان

"اليونيفيل": نتواصل مع جميع الأطراف لوقف إطلاق النار وتفادي التصعيد بين إسرائيل ولبنان