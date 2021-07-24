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أعلنت شبكة بين سبورت القطرية إذاعة مباراة منتخب مصر الاولمبي ومنتخب والارجنتين عبر قناتها المفتوحة ويلعب المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو والتي بدأت فعاليتها من 23 يوليو 2021، ويقع منتخب مصر الاولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع اسبانيا والارجنتين وأستراليا.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب مصر الاولمبي لكرة القدم أمام نظيره منتخب اسبانيا في المباراة التي جمعت المنتخبين في التاسعة والنصف صباح اليوم الخميس 22-7-2021 على استاد سابورو دومي باليابان.

بدأ شوقي غريب المدير الفني لفريق منتخب مصر الاولمبي بتشكيل مكون من: محمد الشناوي لحراسة المرمى، أحمد حجازي، محمود الونش، أسامة جلال، كريم العراقي، وأحمد فتوح، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أكرم توفيق، أحمد ريان، وإمام عاشور.

ولعب المنتخب الأولمبي بأسلوب دفاعي بغية الخروج بنقطة التعادل أمام بطل أوروبا، وفي الدقيقة 62 أجرى شوقي غريب 3 تغييرات بنزول إبراهيم عادل وصلاح محسن وعمار حمدي، وخروج طاهر محمد طاهر وإمام عاشور وأحمد ياسر ريان.

وفي الدقيقة 88 بخروج كريم العراقي ونزول كريم فؤاد، وفي الوقت بدل الضائع بنزول بيكهام وخروج رمضان صبحي. وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي وحصول منتخب مصر على أولى نقاطه بأولمبياد طوكيو.

المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

لعب منتخب مصر الأولمبي مباراته الأولى بمواجهة إسبانيا يوم الخميس 22 يوليو في الساعة 9 ونصف صباحا، وحسم التعادل السلبي اللقاء بين المنتخبين.

ثم سيواجه منتخب الارجنتين وأخيرًا أستراليا.

جدول مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021

مصر ضد إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحاً، مصر ضد الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحاً، مصر ضد أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحاً

قائمة منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2021

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أوليمبياد طوكيو؟.. ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة.

القناة الناقلة لمباريات مصر في الأولمبياد beIN SPORTS HD 7... ما هو تردد القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

على نايل سات beIN SPORTS HD 7

beIN SPORTS HD 7

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623 عامودي 27500 2/3

أعلنت شبكة بين سبورت القطرية إذاعة مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب إسبانيا عبر قناة بين سبورت المفتوحة ويلعب المنتخب الاولمبي في أولمبياد طوكيو والتي تبدأ فعاليتها من تاريخ 23 يوليو 2021، ويقع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر وإسبانيا عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة.

تردد bein sports القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

موعد انطلاق أولمبياد طوكيو 2021

تبدأ فعاليات الأولمبياد 2021 يوم الخميس 22 يوليو 2021 في العاصمة اليابانية طوكيو، ويلعب المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو والتي تبدأ فعاليتها من تاريخ 23 يوليو 2021، ويقع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو

ولعب منتخب مصر الأولمبي مباراته الأولى بمواجهة إسبانيا يوم الخميس 22 يوليو والتى انتهت بالتعادل السلبي

ثم سيواجه منتخب الارجنتين وأخيرًا أستراليا.

جدول مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021

مصر/ إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحاً

مصر/ الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحاً

مصر/ أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحاً

قائمة منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2021

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أوليمبياد طوكيو وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أوليمبياد طوكيو؟.. ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة.

القناة الناقلة لمباريات مصر في الأولمبياد beIN SPORTS HD 7... ما هو تردد القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

على نايل سات beIN SPORTS HD 7

beIN SPORTS HD 7

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623 عامودي 27500 2/3

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر وإسبانيا عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة.

تردد bein sports القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4