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ودع زياد السيسي منافسات السلاح من دور الـ16 بعد الخسارة من لاعب جورجيا ساندرو بازاديز، بنتيجة 15 -12 في مباراة دور الـ16 لمنافسات سلاح السابر فردي رجال لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

يأتي هذا في الوقت الذي زار فيه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب الرماية خلال تدريبات ومنافسات اليوم لدعم اللاعبين والشد من أزرهم حيث رافقه السفير أيمن كامل سفير مصر في اليابان والذي يحرص على التعاون الكامل مع البعثة المصرية وتذليل كافة العقبات والتقي الدكتور اشرف صبحي مع ڤلادمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية والذي وجه الشمر على دور مصر في دعم رياضة الرماية