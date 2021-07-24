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زياد يودع الأولمبياد رسميًا بعد هزيمته من بطل جورجيا

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زياد السيسي يودع الأولمبياد رسميًا بعد هزيمته من بطل جورجيا زياد يودع الأولمبياد رسميًا بعد هزيمته من بطل جورجيا

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ودع زياد منافسات السلاح من دور الـ16 بعد الخسارة من لاعب جورجيا ساندرو بازاديز، بنتيجة 15 -12 في مباراة دور الـ16 لمنافسات سلاح السابر فردي رجال لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

يأتي هذا في الوقت الذي زار فيه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب الرماية خلال تدريبات ومنافسات اليوم لدعم اللاعبين والشد من أزرهم حيث رافقه السفير أيمن كامل سفير في اليابان والذي يحرص على التعاون الكامل مع البعثة المصرية وتذليل كافة العقبات والتقي الدكتور اشرف صبحي مع ڤلادمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية والذي وجه الشمر على دور مصر في دعم الرماية

المصرى اليوم

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