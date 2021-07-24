وفاة طالبة واصابة أخرى بهبوط في امتحان الفيزياء اليوم بالمنوفية

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صرح الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، من داخل غرفة عمليات الثانوية العامة بديوان المديرية ، بأن عدد الطلاب الذين لهم حق لهم التقدم لامتحان الفيزياء اليوم بلغ 22900 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور الفعلي 22724 طالب وطالبة وعدد الغائبين 176 طالب وطالبة، بنسبة حضور 99.23%.

وأشار إلى رصد غرفة عمليات الثانوية العامة أثناء سير عملية الامتحانات بعض الوقائع ومنها نقل طالبة بالإسعاف بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بمنوف فور إصابتها بحالة إغماء وتوفيت بالمستشفى ، ونقل طالبة بمدرسة عبد الحميد أبو المجد الثانوية بالإسعاف للمستشفى إثر إصابتها بهبوط حاد.

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالبة بمدرسة قويسنا الرسمية المتميزة لقيامها بتمزيق البابل شيت ، وفى مركز شبين الكوم تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالب بمدرسة الماى الثانوية قام بإستخدام تابلت مهكر في الغش وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالب بمدرسة أشمون الجديدة لإستخدامه هاتف محمول فى الغش.