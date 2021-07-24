أخبار عاجلة

«التعليم العالي»: بدء تدريب طلاب جامعة العريش على سفينة الأبحاث «اليرموك» في علوم البحار -
العراق يحذر مواطنيه من شبكات التهريب والاتجار بالبشر -
بث مباشر الآن .. مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد فرنسا في اولمبياد طوكيو -
محافظ الوادي الجديد يوجه برفع الإشغالات من أمام المحال التجارية -
تكلفتها 150 مليون جنيه.. تعرف على مميزات صومعة أبوصوير بالإسماعيلية -
«الإفتاء تكشف» حكم التربح من «تيك توك» -
44 قارئا يتنافسون في نهائي المشروع الوطني للقراءة -
بلينكن: ملتزمون بشراكتنا الاستراتيجية مع دول «آسيان» -
منسوب النيل يتخطى مرحلة الفيضان بـ14 سم في السودان.. والأرصاد المصرية تحذر -
الأهلي ينفي التفاوض مع مصطفي فتحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وفاة طالبة واصابة أخرى بهبوط في امتحان الفيزياء اليوم بالمنوفية

Print
وفاة طالبة واصابة أخرى بهبوط في امتحان الفيزياء اليوم بالمنوفية وفاة طالبة واصابة أخرى بهبوط في امتحان الفيزياء اليوم بالمنوفية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، من داخل غرفة عمليات الثانوية العامة بديوان المديرية ، بأن عدد الطلاب الذين لهم حق لهم التقدم لامتحان الفيزياء اليوم بلغ 22900 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور الفعلي 22724 طالب وطالبة وعدد الغائبين 176 طالب وطالبة، بنسبة حضور 99.23%.

وأشار إلى رصد غرفة عمليات الثانوية العامة أثناء سير عملية الامتحانات بعض الوقائع ومنها نقل طالبة بالإسعاف بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بمنوف فور إصابتها بحالة إغماء وتوفيت بالمستشفى ، ونقل طالبة بمدرسة عبد الحميد أبو المجد الثانوية بالإسعاف للمستشفى إثر إصابتها بهبوط حاد.

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالبة بمدرسة قويسنا الرسمية المتميزة لقيامها بتمزيق البابل شيت ، وفى مركز شبين الكوم تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالب بمدرسة الماى الثانوية قام بإستخدام تابلت مهكر في الغش وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالب بمدرسة أشمون الجديدة لإستخدامه هاتف محمول فى الغش.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التعليم العالي»: بدء تدريب طلاب جامعة العريش على سفينة الأبحاث «اليرموك» في علوم البحار

«التعليم العالي»: بدء تدريب طلاب جامعة العريش على سفينة الأبحاث «اليرموك» في علوم البحار

العراق يحذر مواطنيه من شبكات التهريب والاتجار بالبشر

العراق يحذر مواطنيه من شبكات التهريب والاتجار بالبشر

بث مباشر الآن .. مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد فرنسا في اولمبياد طوكيو

بث مباشر الآن .. مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد فرنسا في اولمبياد طوكيو

محافظ الوادي الجديد يوجه برفع الإشغالات من أمام المحال التجارية

محافظ الوادي الجديد يوجه برفع الإشغالات من أمام المحال التجارية