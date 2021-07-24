شقيق ياسمين عبد العزيز يطمئن جمهورها على حالتها الصحية

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طمأن الفنان وائل عبدالعزيز متابعيه على الحالة الصحية لشقيقته، الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية نتيجة خطأ طبي.

ورد «وائل» على سؤال من أحد المقربين منه عن حالة شقيقته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا : «الحمد لله أحسن كتير».

وسبق أن وجه «عبدالعزيز» الشكر إلى متابعي وجمهور شقيقته بسبب دعواتهم لها، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا : «أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي على اهتمامهم وحُبهم لياسمين ودُعائهم في أيام مُفترجة».

وتابع : «عايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أو جت.. حقيقي حب كبير لبنتي وأختي ياسمين، الحمد لله حالتها مستقرة.. وإن شاء الله خروجها عن قريب».