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أليو ديانج نهى اتفاقه مع جالاتا سراي التركي ويرحل عن الأهلي مقابل 4 ملايين يورو.. صور

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أليو ديانج لاعب المالي والنادي الأهلي المصري، مازال حديث رحيله عن الأهلي مفتوحا بقوة خاصة بعد التقرير التركي الذي نشره موقع «takvim» صباح اليوم وأشار إلى اتفاق الدباية المالية مع النادي التركي للرحيل عن التتش خلال فترة الانتقالات الصيفية، صيف 2021.

وقال التقرير التركي أن الدبابة المالية اتفقت مع نادي جالاتا سراي التركي الذي يلعب بصفوفه مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني الأول ونادي ، مقابل 4 ونصف مليون يورو بما يساوي 81 مليون جنيها مصريا.

أضاف التقرير أن إدارة جالاتا سراي تنتظر موافقة النادي الأهلي حتى تتمكن من ضم اللاعب رسميا خلال الصيف الجاري والانتقال بشكل نهائي لصفوفه بداية من الموسم الجاري.

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المصرى اليوم

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