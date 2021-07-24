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أولمبياد طوكيو 2020.. الاتحاد الدولي لليد يشيد بأداء أحمد هشام «دودو» بعد الفوز على البرتغال

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أولمبياد طوكيو 2020.. الاتحاد الدولي لليد يشيد بأداء أحمد هشام «دودو» بعد الفوز على البرتغال أولمبياد طوكيو 2020.. الاتحاد الدولي لليد يشيد بأداء أحمد هشام «دودو» بعد الفوز على البرتغال

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أشاد الاتحاد الدولي لكرة اليد بأداء نجم المصري أحمد هشام «دودو»، بعد الفوز على منتخب البرتغال في مستهل مباريات الفراعنة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتغلب المنتخب الوطني على منتخب البرتغال اليوم السبت، بنتيجة (37-31).

وكتب الاتحاد الدولي لكرة اليد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة تشيد بأداء أحمد هشام «دودو»:

«منذ عامين، كان على وشك أن يقود إلى لقب عالمي ويصبح أفضل لاعب في البطولة تحت 19 عام، وقد أصبح اليوم أحد أسباب فوز المنتخب المصري في المباراة الافتتاحية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وأحرز 7 أهداف، إنه أحمد هشام في أول ظهور أولمبي له»

وأحرز «دودو» 7 أهداف من ضمن 9 تصويبات على المرمى بنسبة تصل إلى 79%، ويعد هشام ه أكثر لاعبي المنتخب الوطني تسجيلاً للأهداف أمام البرتغال، يليه يحيى خالد برصيد 6 أهداف، ثم أحمد الأحمر وعلي زين برصيد 5 أهداف.

ويذكر أن «دودو» قد انضم لصفوف نادي نيم الفرنسي عام 2020، كما تم اختياره كرجل مباراة مصر وبيلاروسيا في مونديال اليد 2021، بالإضافة إلى تتويجه بكأس العالم للشباب رفقة منتخب الفراعنة.

المصرى اليوم

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