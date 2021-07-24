أخبار عاجلة

«التعليم العالي»: بدء تدريب طلاب جامعة العريش على سفينة الأبحاث «اليرموك» في علوم البحار -
العراق يحذر مواطنيه من شبكات التهريب والاتجار بالبشر -
بث مباشر الآن .. مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد فرنسا في اولمبياد طوكيو -
محافظ الوادي الجديد يوجه برفع الإشغالات من أمام المحال التجارية -
تكلفتها 150 مليون جنيه.. تعرف على مميزات صومعة أبوصوير بالإسماعيلية -
«الإفتاء تكشف» حكم التربح من «تيك توك» -
44 قارئا يتنافسون في نهائي المشروع الوطني للقراءة -
بلينكن: ملتزمون بشراكتنا الاستراتيجية مع دول «آسيان» -
منسوب النيل يتخطى مرحلة الفيضان بـ14 سم في السودان.. والأرصاد المصرية تحذر -
الأهلي ينفي التفاوض مع مصطفي فتحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

قبول استقالة وفاء الخضراء من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

Print
قبول استقالة وفاء الخضراء من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قبول استقالة وفاء الخضراء من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

جى بي سي نيوز  :- قُبلت استقالة وفاء الخضراء، الجمعة، من عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وتشغل الخضراء عضوية لجنة تمكين الشباب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، وفق المملكة .

وفي 26 حزيران/يونيو، قُبلت أيضا استقالة عريب الرنتاوي من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني في 10 حزيران/يونيو، رسالة إلى رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
ماكرون متعهدا بتقديم مساعدات طارئة إلى لبنان: لن يكون هناك شيك على بياض

ماكرون متعهدا بتقديم مساعدات طارئة إلى لبنان: لن يكون هناك شيك على بياض

"اليونيفيل": نتواصل مع جميع الأطراف لوقف إطلاق النار وتفادي التصعيد بين إسرائيل ولبنان

"اليونيفيل": نتواصل مع جميع الأطراف لوقف إطلاق النار وتفادي التصعيد بين إسرائيل ولبنان

قرار سعودي مفاجئ بشأن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين

قرار سعودي مفاجئ بشأن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين

نجيب ميقاتي: لبنان في خطر

نجيب ميقاتي: لبنان في خطر