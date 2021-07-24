قبول استقالة وفاء الخضراء من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

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جى بي سي نيوز :- قُبلت استقالة وفاء الخضراء، الجمعة، من عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وتشغل الخضراء عضوية لجنة تمكين الشباب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، وفق المملكة .

وفي 26 حزيران/يونيو، قُبلت أيضا استقالة عريب الرنتاوي من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني في 10 حزيران/يونيو، رسالة إلى رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.