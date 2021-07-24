مقتل 40 مسلحا من حركة طالبان علي يد القوات الأفغانية

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 40 مسلحًا من حركة طالبان، في غارات لسلاح الجو الأفغاني.

وأوضحت الوزارة أن 14 من «طالبان» قتلوا في غارة لسلاح الجو الأفغاني بولاية هلمند جنوب البلاد، وهناك 15 آخرين قتلوا في غارات أخرى بمناطق ند على ومارجا في الولاية؛ وفقاً لـ«رويترز».

وقتل سلاح الجو الأفغاني 8 من مسلحي الحركة في قندهار، فضلًا عن 3 آخرين في «نمروز».

واشارت الوزارة إلى أن الغارات التي نفذت دمرت جزءًا كبيرًا من أسلحة «طالبان».

وتشهد أفغانستان معارك بين الحكومة وحركة طالبان، بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية.