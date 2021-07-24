أخبار عاجلة

«التعليم العالي»: بدء تدريب طلاب جامعة العريش على سفينة الأبحاث «اليرموك» في علوم البحار -
العراق يحذر مواطنيه من شبكات التهريب والاتجار بالبشر -
بث مباشر الآن .. مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد فرنسا في اولمبياد طوكيو -
محافظ الوادي الجديد يوجه برفع الإشغالات من أمام المحال التجارية -
تكلفتها 150 مليون جنيه.. تعرف على مميزات صومعة أبوصوير بالإسماعيلية -
«الإفتاء تكشف» حكم التربح من «تيك توك» -
44 قارئا يتنافسون في نهائي المشروع الوطني للقراءة -
بلينكن: ملتزمون بشراكتنا الاستراتيجية مع دول «آسيان» -
منسوب النيل يتخطى مرحلة الفيضان بـ14 سم في السودان.. والأرصاد المصرية تحذر -
الأهلي ينفي التفاوض مع مصطفي فتحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مقتل إمام مسجد بالجزائر على يد مختل عقليًّا خلال إمامته المصلين

Print
مقتل إمام مسجد بالجزائر على يد مختل عقليًّا خلال إمامته المصلين مقتل إمام مسجد بالجزائر على يد مختل عقليًّا خلال إمامته المصلين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قتل إمام مسجد طارق بن زياد ببلدية مكيرة في الجزائر أثناء إمامته بالمصلين.

وأعربت مديرية الشؤون الدينية لولاية تيزي وزو، في الجزائر، عبر حسابها بـ«فيسبوك» عن استنكارها لهذا الفعل «الشنيع»؛ وأكدت وزارة الأوقاف أنها تلقت فاجعة الاعتداء على الشيخ بلال حمودي بألم وحسرة شديدين لفقد شهيد المحراب وهو راكع بين يدي ربه.

وقالت وزارة الأوقاف إن الشيخ بلال حمودي، تعرض لعملية القتل أثناء إمامته عصرًا للمصلين، على يد منفّذ الجريمة المختل عقليًّا، الذي تم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية عدة مرات، حسب شهادة المواطنين ورواد المسجد.

والقتيل حاصل على خريج كلية العلوم الإسلامية بالخروبة بالعاصمة الجزائر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التعليم العالي»: بدء تدريب طلاب جامعة العريش على سفينة الأبحاث «اليرموك» في علوم البحار

«التعليم العالي»: بدء تدريب طلاب جامعة العريش على سفينة الأبحاث «اليرموك» في علوم البحار

العراق يحذر مواطنيه من شبكات التهريب والاتجار بالبشر

العراق يحذر مواطنيه من شبكات التهريب والاتجار بالبشر

بث مباشر الآن .. مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد فرنسا في اولمبياد طوكيو

بث مباشر الآن .. مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد فرنسا في اولمبياد طوكيو

محافظ الوادي الجديد يوجه برفع الإشغالات من أمام المحال التجارية

محافظ الوادي الجديد يوجه برفع الإشغالات من أمام المحال التجارية