مقتل إمام مسجد بالجزائر على يد مختل عقليًّا خلال إمامته المصلين

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قتل إمام مسجد طارق بن زياد ببلدية مكيرة في الجزائر أثناء إمامته بالمصلين.

وأعربت مديرية الشؤون الدينية لولاية تيزي وزو، في الجزائر، عبر حسابها بـ«فيسبوك» عن استنكارها لهذا الفعل «الشنيع»؛ وأكدت وزارة الأوقاف أنها تلقت فاجعة الاعتداء على الشيخ بلال حمودي بألم وحسرة شديدين لفقد شهيد المحراب وهو راكع بين يدي ربه.

وقالت وزارة الأوقاف إن الشيخ بلال حمودي، تعرض لعملية القتل أثناء إمامته عصرًا للمصلين، على يد منفّذ الجريمة المختل عقليًّا، الذي تم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية عدة مرات، حسب شهادة المواطنين ورواد المسجد.

والقتيل حاصل على خريج كلية العلوم الإسلامية بالخروبة بالعاصمة الجزائر.