وكالة الأدوية الأوروبية تعلن استخدام لقاح مودرنا لتطعيم الأطفال

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أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية إمكانية استخدام لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا لتطعيم الأطفال من عمر 12 عاماً فأكبر.

وسيكون لقاح سبايكفاكس من إنتاج مودرنا، هو اللقاح الثاني المضاد لفيروس كورونا الذي يتم استخدامه للمراهقين في الدول الأوروبية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، إنه يمكن تطعيم الفئان العمرية للمراهقين كما هو الحال للبالغين بجرعتيْن من اللقاح بفاصل زمني يبلغ 4 أسابيع.

وجاءت الموافقة بعدما أًجريت دراسة على 2500 مراهق في الولايات المتحدة. ووفقاً للشركة، تبلغ فعالية اللقاح 100 %. ولا تزال السلطات الأمريكية تدرس الموافقة على اللقاح لمَن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

واعتبر الرئيس التنفيذي لـ «مودرنا»، ستيفان بانسل، التوصية بترخيص استخدام اللقاح للمراهقين الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً وأكبر في الاتحاد الأوروبي خطوة إيجابية.