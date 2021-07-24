التعليم تنعي «طالبة المنوفية»: توفت قبل بدء امتحان الفيزياء

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نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفاة الطالبة منار محمد عبدالباقي بلجنة مدرسة نصر عبدالغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح السبت.

وتقدمت الوزارة بالتعازي لأسرة الطالبة وزملائها والمعلمين، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بالرحمة والمغفرة ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأبلغت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية غرفة العمليات المركزية بالوزارة، أنه في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة أصيبت بحالة إغماء، وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورًا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتنفي وزارة التربية والتعليم ما يتردد على بعض المواقع الإخبارية والصفحات بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء حيث أنها نقلت إلى المستشفى قبل بدء اللجنة الساعة العاشرة صباحًا.