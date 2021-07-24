محافظ بورسعيد يشيد بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية خلال عيد الأضحى المبارك

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أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد، خلال عيد الأضحى المبارك، والتى تمثلت في مواصلة العمل ليلا ونهارا لفرض الأمن والانضباط، وتحقيق المستوى الحضارى والجمالى اللائق بمحافظة بورسعيد أمام أبناءها وزارها.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية والأمنية قامت خلال عيد الأضحى بالحملات المتواصلة في مختلف الأحياء والمناطق التي تشهد إقبالآ من الزائرين، وذلك لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرآ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة عمليات المحافظة، وكافة الأحياء ليتم استقبال شكاوى المواطنين خلال العيد وسرعة التعامل معها من خلال التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية.

كما أشاد المحافظ بجهود الأجهزة المعنية المشاركة في إزالة آثار بقع الزيت التي ظهرت على شاطىء بورسعيد خلال عيد الأضحى، مشيرا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استجابت لشكوى المواطنين على الفور عقب ظهور بقع الزيت على الشاطىء وتم التنسيق بين عدد من الجهات والوزارات المعنية، وتم على الفور التعامل مع الموقف وتهيئة الشاطىء أمام الزائرين، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها لتقديم خدمات على أعلى مستوى تليق بالمواطن البورسعيدى.