رفع 1750 طن من المخلفات خلال عيد الأضحى بالإسماعيلية

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انهت الوحدات المحلية بمحافظة الاسماعيلية، في اخبار المدينة ومراكزها المختلفة أعمال رفع مخلفات الاضاحي علي مدار 4 أيام متواصلة إضافة إلي رفع المخلفات الصلبة والقمامة ونقلها إلي اماكن التجميع الرئيسية.

وأكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على متابعته لأعمال القطاعات الخدمية بالوحدات المحلية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشددا علي رفع كافة مخلفات الذبائح اول بأول.

كما وجه محافظ الإسماعيلية برفع كفاءة شبكات الإنارة، وتضافر كافة الجهود للإرتقاء بمستوى كافة القطاعات الخدمية، مشيداً بآداء الوحدات المحلية خلال فترة عيد الأضحى وعملهم علب مدار الساعة لمنع تراكم المخلفات.

وفي مركز ومدينة الإسماعيلية تمكن العاملون من رفع وإزالة نواتج أعمال ذبح الأضاحي في أيام عيد الأضحى المبارك بنطاق القرى التابعة للمركز بحمولات وصلت حوالي ١٦٠ طن بنطاق قرية نفيشه وتوابعها.

كما تمكن حي أول من رفع القمامة والأتربة من جميع قطاعات الحى، ورفع مخلفات الذبائح بحمولات تقدر بحوالى ٢١٠ طن، و نقلها للمقالب العمومية.

وفي حي ثان حرر الحي علي مدار أيام عيد الأضحى ٤ إنذارات لبعض محلات الجزارة المخالفة، خلال حملة تفتيشية بيئية، على نقاط الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة الإشتراطات البيئية على نقاط الذبح، ونجح في رفع ٣٨٤ طن و ٣٦٠ كيلوجرام من المخلفات، ووقف ثلاث حالات بناء مخالفة وزراعة ٨ أعمدة إنارة في الأماكن الأكثر احتياجا.

وتمكن حي ثالث من رفع مخلفات الذبائح، بحمولات تصل إلى ٣٩٥ طن من المخلفات خلال عيد الاضحي المبارك إضافة إلي رفع بؤرة "رتش" بجوار منطقة دار الرحمة للايتام بالمتطور ومحيط المعهد الديني الازهري بمنطقه التمليك، ورفع كفاءة شبكه الانارة العامة في الميادين.

وخلال عيد الأضحى استقبل الحي ٣٠ شكوى بوجود أعطال تم التعامل معها وحلها جميعاً اضافة إلى انتظام منظومه الجمع السكني بمنطقة الحرفي.

وكثف مركز ومدينة القنطرة غرب، أعمال النظافة ورفع القمامة والاتربة من مناطق غرب المعاهدة والمجاورات السكنية وشوارع المدينة.

وتمكن المركز من رفع مخلفات الذبائح، بحمولات تصل إلى ٢٩٠ طن و نقلها إلى المقالب العمومية بالمدينة، بالإضافة إلى مواصلة، عمليات رش شوارع مدينة القنطرة غرب الذباب والحشرات ويرقات الباعوض الناقة للأمراض فيما نفذت الوحدة المحلية لقرية الرياح حملة نظافة، بمنطقة عزبه حسني وعزبه عبد المنعم والاخارسة والرياح الام، ومنطقة عزبة الزقازيق والملاعبة ، إضافة الي تركيب ٢٠ كشاف ليد بالقرية الرياح وصيانه ١٢ كشاف.

وفي قرية أبو كفيلة تمكنت الوحدة المحلية لقرية من تنفيذ أعمال النظافة العامة على طريق الخدمات ومنطقة الفران ورفع ٥٠ طن من مخلفات المنازل وصيانة ١٥ كشاف وتركيب ١٢ لمبة موفره.

وكثفت الوحدة المحلية لقرية البياضية أعمال الكهرباء والانارة العامة بالقرية ،حيث تم عمل صيانة لـ ١٥ كشاف، وتركيب ٢٠ لمبة ليد بالقرية الام ، ومنطقة المزاينة.

وتابعت الوحدة المحلية لقرية الروضة حملة النظافة بمنطقة المثلث والسلام وطريق الصالحية ، والقراقرة ونمرة ٣ ورفع ٢٠ طن مخلفات ونقلها الى المقلب العمومي.

وفي قرية ابو خليفة، كثفت الوحدة المحلية من أعمال النظافة ايام العيد ورفع المخلفات والتي تقدر بحوالى ٤٠ طن، ونقلها الى المقالب العمومية.

وتمكن مركز ومدينة القصاصين ، من رفع مخلفات الأضاحي بالمدينة والقرى التابعة لها، والتي تقدر بإجمالى ٩٦ طن قمامة ومخلفات و٦٥ طن مواد صلبة.

وشدد محافظ الاسماعيلية على الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى القطاعات الخدمية وعلى رأسها الارتقاء بمستوى النظافة العامة ومتابعة إستكمال الخطة الموضوعة لتغطية كافة المناطق المحرومة من الإنارة.