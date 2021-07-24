رئيس مركز ملوى: انتظام سير العمل بمواقف السيارات ولا زيادة في أسعار تعريفة المواصلات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء احمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المركز والمدينة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية للسيارات وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

وكلف رئيس المدينة، نوابة ،ورؤساء الوحدات المحلية التسع، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارة المرور، ومديرية التموين، وادارة المواقف بمتابعة سير العمل بجميع مواقف السيارات ومتابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية ومتابعة حركة البيع بهدف حماية المستهلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، ولضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وناشد السايس المواطنين بالتواصل في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب الاتصال بالارقام الاتية وهي ( 086 2342200- 086 232320001 ) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

