أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد إبراهيم كيشو يتأهل لنصف نهائي المصارعة «وزن 67 كيلو» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لنصف نهائي المصارعة «وزن 87 كيلو» -
فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة -
انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى» -
«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية -
أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي -
تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر -
أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب إسحاق يتأهل إلى نهائي منافسات الغطس «3 أمتار متحرك» -
كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس مركز ملوى: انتظام سير العمل بمواقف السيارات ولا زيادة في أسعار تعريفة المواصلات

Print
رئيس مركز ملوى: انتظام سير العمل بمواقف السيارات ولا زيادة في أسعار تعريفة المواصلات رئيس مركز ملوى: انتظام سير العمل بمواقف السيارات ولا زيادة في أسعار تعريفة المواصلات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء احمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المركز والمدينة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية للسيارات وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

وكلف رئيس المدينة، نوابة ،ورؤساء الوحدات المحلية التسع، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارة المرور، ومديرية ، وادارة المواقف بمتابعة سير العمل بجميع مواقف السيارات ومتابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية ومتابعة حركة البيع بهدف حماية المستهلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، ولضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وناشد السايس المواطنين بالتواصل في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب الاتصال بالارقام الاتية وهي ( 086 2342200- 086 232320001 ) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
توجيهات لمديريات التموين والأجهزة الرقابية بمتابعة «الأوكازيون» للتأكد من جودة السلع

توجيهات لمديريات التموين والأجهزة الرقابية بمتابعة «الأوكازيون» للتأكد من جودة السلع

«التموين»: 250 محلا شاركت في الأوكازيون الصيفي باليوم الأول

«التموين»: 250 محلا شاركت في الأوكازيون الصيفي باليوم الأول

انطلاق قناة «التموين» الرسمية على «اليوتيوب»: مصدر لبث المعلومات ‏عن الوزارة

انطلاق قناة «التموين» الرسمية على «اليوتيوب»: مصدر لبث المعلومات ‏عن الوزارة

بينها سلع فاسدة ومجهولة المصدر.. شرطة التموين تضبط 1412 قضية متنوعة

بينها سلع فاسدة ومجهولة المصدر.. شرطة التموين تضبط 1412 قضية متنوعة